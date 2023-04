Internationales Experte: Koreanische K2-Kampfpanzer Gamechanger für NATO, Schrecken für Russland

Nach Einschätzung eines Experten wird die Einführung koreanischer K2-Kampfpanzer in Europa zu einem Gamechanger, der das Kräftegleichgewicht zwischen Russland und der NATO ins Wanken bringt.



Das schrieb der Experte für ostasiatische Sicherheitsfragen, A. B. Abrams, in einem Beitrag für das US-Nachrichtenmagazin „The Diplomat“ am Mittwoch.



In dem Beitrag mit dem Titel „Bewaffnung der NATO durch die südkoreanische Industrie ist eine erschreckende Aussicht für Russland“ schrieb Abrams, dass im März Bilder der ersten Schießübungen der polnischen Armee mit den in Südkorea hergestellten Panzern K2 Black Panther veröffentlicht worden seien. Diese zeigten die ungeheure Geschwindigkeit, mit der diese Panzer in den aktiven Dienst integriert worden seien – nur acht Monate nach ihrer Bestellung im vergangenen Juli.



Die Basis der südkoreanischen Verteidigungsindustrie, insbesondere für die Bodenausrüstung, sei nach verschiedenen Kriterien die gesündeste in der Welt, die NATO-kompatible Waffen herstelle. Das mache sie für die gesamte Kampfkraft des westlichen Blocks besonders wertvoll, hieß es.