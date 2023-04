Präsident Yoon verurteilt in Rede vor US-Kongress Krieg gegen Ukraine

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat in seiner Rede vor dem US-Kongress den Krieg gegen die Ukraine kritisiert.Yoon sagte am Donnerstag in seiner auf Englisch gehaltenen Rede, der Krieg sei ein Verstoß gegen internationales Recht.Es handele sich um einen Versuch, den Status quo einseitig und gewaltsam zu verändern. Südkorea verurteile den grundlosen bewaffneten Angriff gegen die Ukraine scharf.Südkorea stehe solidarisch an der Seite der freien Welt, sagte Yoon und Südkorea wolle aktiv für den Schutz der Freiheit der Menschen in der Ukraine arbeiten und ihre Bemühungen um den Wiederaufbau unterstützen.Südkorea wolle die Rolle eines "Kompasses für Frieden" übernehmen, führte Yoon weiter aus und versprach, zusammen mit den USA den Frieden weltweit zu fördern.Doch während Südkorea und die USA im Gleichschritt für Freiheit einträten, gebe es ein Regime, das den falschen Weg anstrebe.Hinsichtlich der Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen betonte Yoon die Notwendigkeit, die trilaterale Zusammenarbeit zwischen Seoul, Washington und Tokio, neben der engen Abstimmung zwischen Südkorea und den USA voranzubringen.Seoul wolle entschieden auf Provokationen reagieren und gleichzeitig die Tür für den Dialog geöffnet halten. Yoon rief Pjöngjang auf, die Entwicklung von Atomwaffen und seine anhaltenden Provokationen aufzugeben.In dem Zusammenhang erwähnte er auch seinen im letzten Jahr gemachten Vorschlag für eine "kühne Initiative" gegenüber Nordkorea. Mit dieser würden die wirtschaftliche Lage und Lebensbedingungen in Nordkorea bedeutend verbessert. Alles, was Nordkorea zu tun habe, sei der Stopp seines Nuklearprogramms und Beginn eines grundlegenden Prozesses der Denuklearisierung. Er rate Nordkorea noch einmal dringend, seine Provokationen zu unterlassen und den richtigen Weg zu wählen. Südkorea und die USA würden weiterhin für eine Denuklearisierung Nordkoreas kooperieren.Yoon ging in seiner Rede vor den US-Abgeordneten auch auf die Menschenrechtslage in Nordkorea ein und forderte mehr internationales Bewusstsein für die katastrophale Lage in dem verschlossenen Staat.