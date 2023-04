Yoon kommt zu Mittagessen mit US-Vizepräsidentin Harris und Außenminister Blinken zusammen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Donnerstag in den USA an einem offiziellen Mittagessen mit Vizepräsidentin Kamala Harris und Außenminister Antony Blinken teilgenommen.Bei dem Mittagsbankett am Sitz des Außenministeriums sagte Yoon, er plane, die südkoreanisch-amerikanische Allianz in einer Weise zu entwickeln, dass sie den Menschen beider Staaten mehr praktische Vorteile biete.In den vergangenen 70 Jahren habe sich die Allianz zur erfolgreichsten in der Geschichte entwickelt. Dies sei auf dem Boden geschehen, der durch die Aufopferung der Veteranen des Koreakriegs gesichert worden sei.Beide Länder würden ihre Solidarität und Kooperation bei hochmodernen Technologien stärken, dies schließe Halbleiter, Quantentechnologie, künstliche Intelligenz und den Weltraum mit ein.Harris habe gesagt, Yoons Besuch zeige, dass die bilaterale Allianz eine wahrlich globale sei. Blinken nannte bei dem Mittagessen Südkorea den stärksten Partner in der Sicherheitspolitik. Die Entschlossenheit für die gegenseitige Verteidigung sei niemals ins Wanken geraten, sagte er weiter.