Präsident Yoon besucht US-Verteidigungsministerium

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat im Rahmen seines mehrtägigen Staatsbesuchs in den USA am Donnerstag auch das Verteidigungsministerium besucht.Er sprach mit Minister Lloyd Austin und besuchte im Anschluss das Militärkommandozentrum National Military Command Center (NMCC), wo ihm über die strategische Aufklärung und Krisenreaktionssysteme der USA berichtet wurde.Mit Yoon besuchte erstmals ein südkoreanischer Präsident das NMCC. Die früheren Präsidenten Lee Myung-bak und Park Geun-hye hatten 2011 und 2015 zwar das Pentagon besucht, anschließend aber andere Einrichtungen gezeigt bekommen.Kim Tae-hyo, der erste stellvertretende Direktor des südkoreanischen nationalen Sicherheitsrats, hatte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz gesagt, dass das NMCC ein zentrales Kommando und Kontrollzentrum innerhalb des Pentagon sei. Dieses assistiere dem US-Präsidenten und den Kommandeuren im Krisenfall direkt.Yoon stattete auch der für Forschungsprojekte für die Streitkräfte zuständigen Behörde Defense Advanced Research Projects Agency einen Besuch ab. Yoon ist damit der erste ausländische Staatschef, der diese Einrichtung besuchte. Im Rahmen des Besuchs sei über Wege zur Schaffung eines Forschungsumfelds gesprochen worden, das technologische Innovationen ermögliche.