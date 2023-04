China protestiert wegen Taiwanfrage gegen gemeinsame Erklärung von Yoon und Biden

Photo : YONHAP News

China hat wegen der Taiwan-Frage offiziell gegen die gemeinsame Erklärung beim Südkorea-USA-Gipfel protestiert.Das chinesische Außenministerium hat laut einem Bericht am Donnerstagabend den Gesandten der südkoreanischen Botschaft in China Kang Sang-wook einbestellt und eine "strikte und faire Verhandlung" über "falsche Formulierungen" in Bezug auf China in der gemeinsamen Erklärung gefordert.Peking habe zudem seine große Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht. Darüber habe das chinesische Außenministerium die Tageszeitung "Beijing Daily" informiert, meldete die Zeitung am Freitag.Peking habe zudem die strikte Position Chinas zur Taiwanfrage betont und Südkorea aufgefordert, das „Ein-China-Prinzip“ einzuhalten, hieß es weiter.Die Formulierung „strikte und faire Verhandlung fordern“ verwendet China für einen offiziellen Protest über einen diplomatischen Kanal.In der gemeinsamen Erklärung steht, dass Südkorea und die USA die Bedeutung der Wahrung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße als unentbehrliches Element für Sicherheit und Wohlstand in der Region bekräftigt hätten. Sie hätten sich entschieden gegen alle einseitigen Versuche ausgesprochen, den Status quo im Indopazifik zu ändern, einschließlich unrechtmäßiger maritimer Ansprüche, der militärischen Nutzung von trockengelegten Gebieten und Zwangsmaßnahmen.