Produktion und Konsum legen im März zu, Anlageinvestitionen rückläufig

Photo : YONHAP News

Die Industrieproduktion und der Konsum haben im März zugelegt, während die Anlageinvestitionen geschrumpft sind.Nach Angaben des Statistikamtes am Freitag stieg der Industrieproduktionsindex im März gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent auf 111,6.Bei der gesamten Industrieproduktion ging es im laufenden Jahr stets aufwärts, nachdem sie im vergangenen Oktober und November zurückgegangen war und im Dezember stagniert hatte.Der Konsum verbesserte sich um 0,4 Prozent.Die Anlageinvestitionen schrumpften gegenüber dem Vormonat um 2,2 Prozent. Bei Maschinen wurde ein Zuwachs von 0,5 Prozent verzeichnet, demgegenüber brachen die Investitionen in Transportgeräte um 9,7 Prozent ein.Der Cyclical Component of Coincident Index, ein Index für die aktuelle Konjunkturlage, kletterte den zweiten Monat in Folge, und zwar um 0,6 Punkte im Vormonatsvergleich auf 99,9.