US-Senat verabschiedet Resolution zur Begrüßung von Yoons Staatsbesuch

Photo : YONHAP News

Der US-Senat hat eine Resolution angenommen, mit der der Staatsbesuch von Präsident Yoon Suk Yeol begrüßt und das 70-Jubiläum der Allianz zwischen Südkorea und den USA gefeiert wird.Die südkoreanische Botschaft in Washington teilte am Donnerstag mit, dass die am Vortag initiierte Resolution am Mittwoch einstimmig angenommen worden sei.Die rasche Verabschiedung der Resolution spiegelt laut der Botschaft die überparteiliche und starke Unterstützung des US-Kongresses für das Südkorea-USA-Bündnis wider.In der Resolution wird dazu aufgefordert, dass beide Länder die Angelegenheit zur Vertiefung der bilateralen Beziehungen im Sicherheits- und Wirtschaftsbereich sowie zur Ausweitung des Personenaustausches nutzen sollten.Hervorgehoben wird zudem, dass das bilaterale Bündnis ein Dreh- und Angelpunkt für den Frieden und die Sicherheit sowie das Gedeihen auf der koreanischen Halbinsel und ein Herzstück für den Frieden im Indopazifik sei.