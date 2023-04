Ausstellung des MMCA Koreas bei iF Design Award 2023 ausgezeichnet

Photo : KBS News

Die Ausstellung „Merry Mix: The More, The Better“ des Nationalmuseums für moderne und zeitgenössische Kunst (MMCA) Koreas ist beim iF Design Award 2023 in der Kategorie Interior Architecture ausgezeichnet worden.„Merry Mix: The More, The Better“ findet seit dem vergangenen September im Hauptmuseum des MMCA in Gwacheon statt und ist eine Archiv-Ausstellung. Die Ausstellung besteht aus etwa 200 Archivstücken zum Hintergrund der Installation von „The More The Better“. Die Ausstellung beschäftigt sich mit der riesigen Videoinstallation des Videokünstlers Paik Nam June, insbesondere den Hintergründen deren Fertigstellung und Betrieb bis heute. Auch mündliche Interviews mit verschiedenen Mitarbeitern dienen als Informationsquelle.Der deutsche Designpreis if Design Award zählt neben dem US-amerikanischen IDEA (International Design Excellence Awards) und dem deutschen Red Dot Design Award zu den drei größten Designpreisen der Welt. Dieses Jahr gab es 11.000 Einreichungen aus 56 Ländern.Die Preisverleihung ist für den 15. Mai in Berlin vorgesehen.