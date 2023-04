Yoon fordert Nordkorea zu Entscheidung für Denuklearisierung auf

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Nordkorea aufgefordert, sich für die Denuklearisierung zu entscheiden.Die entsprechende Forderung unterbreitete er am Donnerstag (Ortszeit) beim Besuch im Pentagon in Washington.Er fordere Nordkorea auf, jetzt endlich zu erkennen, dass mit Atomwaffen nichts zu gewinnen sei, und für den wahren Frieden und den gemeinsamen Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel eine Entscheidung für die Denuklearisierung zu treffen. Sollte Nordkorea versuchen, Atomwaffen einzusetzen, werde es mit einer entschlossenen und überwältigenden Reaktion des südkoreanisch-US-amerikanischen Bündnisses und der Streitkräfte der Republik Korea, einschließlich der nuklearen Fähigkeiten der USA, konfrontiert sein, sagte Yoon.Er wies dabei auf die Einigung mit US-Präsident Joe Biden hin, die erweiterte Abschreckung weiter zu verstärken, um noch wirksamer und härter gegen die Bedrohungen durch nordkoreanische Atomwaffen und Raketen vorzugehen.Südkorea und die USA hätten beschlossen, praktische Maßnahmen auszuarbeiten, um die erweiterte Abschreckungsfähigkeit der Allianz zu verstärken, darunter gemeinsame Planungen in Bezug auf die Atomstreitkräfte der USA und Übungen. Er habe volles Vertrauen in die feste Zusage der USA für die erweiterte Abschreckung, fügte Yoon hinzu.US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte, das Engagement der USA für die Verteidigung der Republik Korea sei eisern. Das gelte auch für die Verpflichtung der USA zur erweiterten Abschreckung, die die gesamte Bandbreite der US-Verteidigungsfähigkeiten umfasse, einschließlich konventioneller und nuklearer Fähigkeiten und Fähigkeiten zur Raketenabwehr.