Präsident Yoon in Boston eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat seinen viertägigen Besuch in Washington abgeschlossen und ist in Boston Boston eingetroffen.Die Präsidentenmaschine Air Force One mit Yoon und seiner Entourage an Bord flog am Donnerstag gegen 20.45 Uhr (Ortszeit) in Washington in Richtung Boston ab.In Boston wird Yoon am Freitag an einem Forum mit Wissenschaftlern auf dem Gebiet der digitalen Biotechnologie am Massachusetts Institute of Technology (MIT) sowie an einem koreanisch-amerikanischen Rundtischgespräch über Cluster teilnehmen. Er wird an der Harvard University eine Rede zum Thema „Ein neuer Weg zur Freiheit“ halten und will dabei aktuelle Herausforderungen für die Freiheit und Gegenmaßnahmen ansprechen.Yoon wird damit seinen einwöchigen Staatsbesuch in den USA abschließen und den Heimflug antreten.Yoon hatte in Washington ein Spitzengespräch mit US-Präsident Joe Biden geführt und als erster südkoreanischer Präsident seit zehn Jahren eine Rede vor dem US-Kongress gehalten. Er hatte auch von US-Unternehmern Zusagen für Investitionen in Südkorea erhalten.