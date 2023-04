Minjoo-Partei Koreas wählt Park Kwang-on zum neuen Fraktionschef

Photo : YONHAP News

Die oppositionelle Minjoo-Partei Koreas hat Park Kwang-on zu ihrem neuen Fraktionschef gewählt.Park vertritt in der Nationalversammlung den Bezirk D der Stadt Suwon in der Provinz Gyeonggi und verbringt seine dritte Legislaturperiode im Parlament. Er wurde am Freitag am Sitz der Nationalversammlung mit 169 Stimmen gewählt.Er setzte sich gegen Hong Ihk-pyo, Park Beom-kye und Kim Du-kwan durch. Ein zweiter Wahlgang war nicht erforderlich.Park wird der Faktion zugerechnet, die dem früheren Ministerpräsidenten Lee Nak-yon nahesteht. Park war früher Vorstandsmitglied der Partei und Vorsitzender des parlamentarischen Ausschusses für Gesetzgebung und Justiz. Auch den Ausschuss für Wissenschaft, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Rundfunk und Kommunikation hatte er bereits geleitet.Der neue Fraktionschef muss die Partei angesichts der Parlamentswahlen im kommenden Jahr wieder auf Kurs bringen. Zurzeit erschüttern Vorwürfe die Partei, nach denen einige Mitglieder im Zusammenhang mit einem Parteitag bestochen worden seien.