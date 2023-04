Gesetzentwurf für Einführung eines Arbeitsvisums für koreanische Fachkräfte erneut US-Kongress vorgelegt

Photo : YONHAP News

Dem US-Kongress ist erneut ein Gesetzentwurf für die Einführung eines Arbeitsvisums ausschließlich für südkoreanische Fachkräfte vorgelegt worden, damit diese leicht eine Stelle in den USA finden können.Im Zentrum der Vorlage „Partner with Korea Act“ steht, dass die US-Regierung jährlich bis zu 15.000 Arbeitsvisa für südkoreanische Staatsangehörige ausstellen kann, die über eine Fachausbildung und technologisches Fachwissen verfügen.Sollte der Entwurf im Kongress verabschiedet und von Präsident Joe Biden unterschrieben werden, wird Südkorea eine Quote von bis zu 15.000 Visa für Fachkräfte im Jahr erhalten.