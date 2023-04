Japans Wirtschaftsminister bestätigt Beginn des Ablassens kontaminierten Wassers im Frühling oder Sommer

Photo : YONHAP News

Japan will laut seinem Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie wie geplant im Zeitraum Frühling bis Sommer damit beginnen, kontaminiertes Wasser aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima Daiichi ins Meer abzulassen.Entsprechendes habe der Minister Yasutoshi Nishimura heute auf einer Pressekonferenz im Anschluss an eine Kabinettssitzung in Tokio geäußert, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo.Obwohl sich der Zeitpunkt, an dem die Lagertanks für kontaminiertes Wasser voll sein würden, auf den kommenden Februar verschoben habe, werde die Ableitung gemäß dem bekannt gemachten Zeitplan durchgeführt, hieß es.Die japanische Regierung und der AKW-Betreiber TEPCO behaupten, dass mit Hilfe einer Multinuklid-Entfernungsanlage die meisten radioaktiven Stoffe aus dem Wasser entfernt würden. Jedoch wird Tritium nicht herausgefiltert, worüber sich die Nachbarländer, darunter Südkorea und China, pazifische Inselstaaten und Fischer aus der Umgebung der Atomkraftwerksruine besorgt zeigen.