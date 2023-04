Photo : KBS News

Die Stadt Seoul hat „Seoul, my soul“ als neuen Slogan festgelegt.Die Stadtverwaltung teilte mit, dass „Seoul, my soul“ in der Stichwahl unter Bürgern 63,1 Prozent der Stimmen erhalten und sich damit gegen den Zweitplatzierten „Seoul for you“ mit 36,9 Prozent durchgesetzt habe.In der ersten Runde der Umfrage, an der 390.000 Menschen teilnahmen, hatte „Seoul, my soul“ mit 37,3 Prozent den ersten Platz belegt, „Seoul for you“ mit 34,9 Prozent den zweiten Platz.