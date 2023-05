Präsident Yoon von Staatsbesuch in den USA zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Sonntag von seinem sechstägigen Staatsbesuch in den USA zurückgekehrt.Die Präsidentenmaschine mit Yoon und seiner Entourage an Bord landete um 14.20 Uhr auf dem Flughafen Seoul Airport in Seongnam. Gestartet war die Maschine in Boston.Beim Gipfelgespräch mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Joe Biden wurde eine gemeinsame Erklärung angenommen. Auch die Washingtoner Erklärung wurde verabschiedet, die eine verstärkte Abschreckung für Südkorea gegen die nordkoreanische nukleare Bedrohung vorsieht.Gemäß der Erklärung wollen Südkorea und die USA eine nukleare Beratungsgruppe ins Leben rufen. Dabei handelt es sich um einen neuen Mechanismus für nukleare Angelegenheiten und strategische Planung.Präsident Yoon hatte in einer Rede vor dem US-Kongress die Bedeutung der südkoreanisch-amerikanischen Allianz hervorgehoben.In seiner Rede vor der Harvard-Universität hatte Yoon die Absicht bekundet, das Verhältnis mit Japan zu verbessern.