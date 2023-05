Medienberichte: Japans Premier Kishida plant Anfang Mai Besuch in Südkorea

Photo : YONHAP News

Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida will offenbar Anfang dieses Monats Südkorea besuchen.Das berichteten japanische Medien am Sonntag, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.Die Zeitung "Yomiuri Shimbun" berichtete unter Berufung auf mehrere Quellen in diplomatischen Kreisen, dass am 7. oder 8. Mai ein Gegenbesuch für Yoons Visite in Tokio im März zustande kommen könnte.Mehrere andere japanische Zeitungen veröffentlichten ähnliche Berichte.Es wäre Kishidas erster Besuch in Südkorea seit seinem Amtsantritt. Zuletzt hatte der damalige Ministerpräsident Shinzo Abe im Februar 2018 Südkorea besucht.Yoon hatte im März als erster südkoreanischer Präsident seit 12 Jahren Japan besucht. Das Verhältnis der beiden Nachbarn war zuletzt wegen des Streits um den Umgang mit Japans Besetzung der koreanischen Halbinsel von 1910 bis 1945 angespannt.Die Regierung von Yoon hatte kurz vor dessen Reise nach Japan beschlossen, koreanische Opfer der Zwangsarbeit zur Besatzungszeit ohne zwingende Beteiligung japanischer Unternehmen zu entschädigen.Bei dem Treffen im März war vereinbart worden, die sogenannte "Shuttle Diplomatie", das heißt regelmäßige gegenseitige Besuche, wieder aufzunehmen.