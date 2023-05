Südkoreas Ausfuhren im April siebten Monat in Folge gesunken

Photo : KBS News

Südkoreas Ausfuhren sind im April den siebten Monat in Folge gesunken.Die Exporte seien im Vorjahresvergleich wertmäßig um 14,2 Prozent auf 49,6 Milliarden Dollar gesunken, geht laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap aus am Montag veröffentlichten Daten des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie hervor.Die Exporte von Halbleitern, dem wichtigsten Exportprodukt des Landes, gingen angesichts der sinkenden Chipnachfrage und eines Preissturzes um 41 Prozent zurück.Die Importe gingen im Jahresvergleich wertmäßig um 13,3 Prozent auf 52,2 Milliarden Dollar zurück, da nach Ministeriumsangaben die Energieimporte um 28,8 Prozent reduziert worden seien. Südkorea ist bei der Energieversorgung überwiegend auf Importe angewiesen.Damit habe sich im April ein Handelsdefizit in Höhe 2,6 Milliarden Dollar ergeben.Wegen hoher Energiepreise hatten die Einfuhren die Ausfuhren wertmäßig seit April letzten Jahres übertroffen. Erstmals seit 1997 verzeichnete Südkorea 14 Monate in Folge ein Handelsdefizit.