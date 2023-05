Nordkorea kritisiert Washingtoner Erklärung beim Südkorea-USA-Gipfel

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Washingtoner Erklärung zur Stärkung der erweiterten Abschreckung beim Südkorea-USA-Gipfel kritisiert.Zugleich schwor das Land, die eigene militärische Abschreckungskraft zu stärken.In einem Kommentar am Sonntag warf die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA Südkorea und den USA vor, unter dem Deckmantel der „erweiterten Abschreckung“ und der „Stärkung des Bündnisses“ weiter an anti-nordkoreanische Intrigen für einen Atomkrieg gefesselt zu sein. In einer solchen Situation sei es ganz selbstverständlich, dass Nordkorea seine militärische Abschreckungskraft stärke.KCNA behauptete, dass Südkorea und die USA ihre Absicht für eine Aggression gegen Nordkorea eindeutig erklärt hätten und einen Atomkrieg zu einer feststehenden Tatsache machten.Hinsichtlich des USA-Besuchs von Präsident Yoon Suk Yeol warf KCNA Südkorea und den USA vor, Komplotte zur Vernichtung Nordkoreas geschmiedet zu haben. Das sei die feindseligste, aggressivste und provokativste Reise und eine gefährliche Reise für einen Atomkrieg, hieß es.Zuvor hatte Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, am Samstag in einer Stellungnahme die Washingtoner Erklärung kritisiert.