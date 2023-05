Massenkundgebungen zum Tag der Arbeit in Seoul

Photo : YONHAP News

Zum Tag der Arbeit finden heute an mehreren Orten in der Stadtmitte von Seoul Massenkundgebungen statt.Der Gewerkschaftsdachverband KCTU (Korean Confederation of Trade Unions) wird um 14 Uhr im Bezirk Jongno in Seoul eine Versammlung zum Tag der Arbeit abhalten und zu einem Generalstreik im Juli aufrufen.Zur gleichen Zeit wird der Gewerkschaftsdachverband FKTU (Federation of Korean Trade Unions) auf Yeouido in Seoul eine nationale Arbeiterversammlung veranstalten, zu der 30.000 Menschen zusammenkommen werden.Die Polizei rechnet mit 140.000 Teilnehmern an Kundgebungen zum Ersten Mai in den großen Städten und will vor Ort Polizeieinheiten einsetzen.