Son Heung-min trifft siebte Saison in Folge in der Premier League zweistellig

Photo : KBS News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur hat in der englischen Premier League sieben Spielzeiten in Folge zweistellig getroffen.Am 34. Spieltag der Saison 2022/2023 traf Son im Auswärtsspiel gegen FC Liverpool in der 77. Minute, als sein Team mit 1:3 zurücklag. Es war sein zehnter Ligatreffer in der laufenden Saison.Nach seinem Wechsel zu Tottenham im Jahr 2015 konnte der koreanische Fußballstar seit der Saison 2016/2017 in jeder Spielzeit mindestens zehn Tore erzielen.Son erzielte bisher 103 Tore in der Premier League und zog damit mit seinem Idol Cristiano Ronaldo gleich.Trotz Sons Leistung verlor Tottenham mit 3:4.