Drei von zehn Arbeitern haben am Tag der Arbeit nicht frei

Photo : YONHAP News

Am Tag der Arbeit haben drei von zehn südkoreanischen Arbeitern nicht frei.Das ergab eine Umfrage, die das auf Personalfragen spezialisierte Unternehmen Incruit bei knapp 2.000 Arbeitnehmern durchgeführt hat.Demnach haben 30,4 Prozent am Tag der Arbeiter, einem bezahlten Urlaubstag nach dem Arbeitsgesetz, nicht frei.Knapp 60 Prozent von ihnen sind bei kleinen Betrieben mit weniger als fünf Beschäftigten tätig.Lediglich 11,8 Prozent der kleinen Unternehmen mit weniger als fünf Beschäftigten zahlen einen finanziellen Ausgleich für den Dienst am Tag der Arbeit.