Seoul gegenüber Peking: Gipfelerklärung mit USA nicht gegen bestimmtes Land gerichtet

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat der chinesischen Seite erklärt, dass sich die gemeinsame Erklärung des jüngsten Spitzentreffens zwischen Südkorea und den USA nicht gegen ein bestimmtes Land richtet.Die entsprechende Position habe Kang Sang-wook, Gesandter der südkoreanischen Botschaft in China, am Donnerstag beim Treffen mit Liu Jinsong, Generaldirektor für asiatische Angelegenheiten im chinesischen Außenministerium, übermittelt, teilte das südkoreanische Außenministerium am Samstag mit.Kang habe gesagt, dass es in der gemeinsamen Erklärung um den Ausbau der zukunftsorientierten Kooperation zwischen Südkorea und den USA gehe, die universelle Werte teilten, und dass sie nicht auf ein bestimmtes Land abziele, hieß es.Das chinesische Außenministerium hatte am Donnerstag Kang einbestellt und seine große Unzufriedenheit über „falsche Formulierungen“ in Bezug auf China in der gemeinsamen Erklärung zum Ausdruck gebracht.Das Außenministerium in Seoul betonte außerdem, dass die entsprechenden Angaben in der gemeinsamen Erklärung die Bekräftigung der bisher erklärten grundsätzlichen Position der Regierung darstelle, dass Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße wichtig seien.Die Formulierung „Bedeutung der Wahrung von Frieden und Stabilität“ in der Taiwanstraße wurde im Jahr 2021 während der Amtszeit der Vorgängerregierung von Moon Jae-in erstmals in eine gemeinsame Gipfelerklärung zwischen Südkorea und den USA aufgenommen. Die Formulierung fand sich auch in einer Erklärung anlässlich des Südkorea-Besuchs von US-Präsident Joe Biden im vergangenen Jahr wieder. In die gemeinsame Erklärung beim Gipfel in der Vorwoche fand sie ebenfalls Eingang.