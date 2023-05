Südkorea diskutiert weiter über Arbeitstreffen für trilateralen Gipfel mit Japan und China

Photo : YONHAP News

Die Möglichkeit, Anfang Mai ein Arbeitstreffen zur Wiederaufnahme des trilateralen Gipfels zwischen Südkorea, Japan und China abzuhalten, wird dem südkoreanischen Außenministerium zufolge weiter erörtert.Auf die Frage, ob Beamte der Außenministerien der drei Länder für die Abhaltung eines Gipfels Anfang Mai in Südkorea zusammenkommen würden, antwortete ein Ministerialer am Sonntag, Südkorea wolle als Vorsitzland des Dreiergipfels mit den beteiligten Ländern weiter in enger Kommunikation und Kooperation sein, damit ein trilateraler Gipfel möglichst binnen Jahresfrist stattfinden könne. Denn die Zusammenarbeit zwischen Südkorea, Japan und China sei für den Frieden und die Stabilität in der Region von Bedeutung.Die trilateralen Gipfeltreffen wurden bisher acht Mal abgehalten. Seit dem letzten Treffen im Dezember 2019 im chinesischen Chengdu kam jedoch aufgrund der verschlechterten Beziehungen zwischen Südkorea und Japan kein weiterer Gipfel zustande.Die jüngste Verbesserung der koreanisch-japanischen Beziehungen hat jedoch eine Atmosphäre für eine Wiederaufnahme geschaffen. Präsident Yoon Suk Yeol teilte im März die Absicht mit, den Dreiergipfel wieder abzuhalten und sich gemeinsam um den Frieden und die Entwicklung in der Region zu bemühen.