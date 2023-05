US-Regierung: Washingtoner Erklärung Schritt in Richtung verstärkter Abschreckung

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung sieht die Washingtoner Erklärung, die beim Spitzentreffen mit Südkorea angenommen wurde, als Schritt in Richtung einer verstärkten Abschreckung gegen Nordkorea.Entsprechend äußerte sich Vedant Patel, der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums, am Montag auf einer Pressekonferenz in Washington. Er war zur Kritik Nordkoreas an der Erklärung gefragt worden, in der die USA ihre größere Entschlossenheit für die erweiterte Abschreckung für Südkorea hervorheben.Nach Worten Patels sei Präsident Joe Biden davon überzeugt, dass Nordkoreas Bemühungen um unrechtmäßige Kapazitäten im Bereich Atomwaffen und Raketen sowie die destabilisierende und gefährliche Rhetorik eine Serie von klugen Schritten erforderten. Damit solle, wie in der Erklärung aufgelistet, die Abschreckung verbessert werden.Wie in der Erklärung genannt werde, seien die Präsidenten Biden und Yoon in ihren Bemühungen um Dialog und Diplomatie gegenüber Pjöngjang standhaft. Die Verbündeten verfolgten das gemeinsame Ziel der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel.Auf die Frage, warum China die Erklärung kritisiere, obwohl es vorab darüber informiert worden sei, wollte der Sprecher nicht eingehen. Zu diplomatischen Aktivitäten oder Methoden der Mitteilung oder des Engagements gegenüber anderen Ländern wolle er sich nicht im Einzelnen äußern, hieß es.Die Beziehungen und die Allianz mit Südkorea seien tiefverwurzelt, die Verbündeten hätten mit Yoons Staatsbesuch in der Vorwoche den 70. Jahrestag ihrer Beziehungen gefeiert, sagte der Sprecher und rief China auf, nicht überzureagieren.