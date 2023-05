Japans Premier Kishida: Abstimmungen über Südkorea-Besuch am 7. und 8. Mai laufen

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida laufen Abstimmungen über einen Südkorea-Besuch am 7. und 8. Mai.Das habe der Premier gegenüber Reportern bei seinem Besuch in Ghana gesagt, meldeten die japanische Nachrichtenagentur Kyodo News und der Sender NHK am Montag.Es wäre sein erster Besuch in Südkorea seit dem Amtsantritt im Oktober 2021.Der Besuch würde als gute Gelegenheit für einen offenen Meinungsaustausch für schnellere Fortschritte in den bilateralen Beziehungen und über die sich schnell ändernde internationale Lage dienen. Dies würde auf der Grundlage eines von tiefem Vertrauen zwischen beiden Regierungschefs geprägten Verhältnisses erfolgen.Kyodo berichtete, dass Kishida den Wunsch geäußert habe, die "Shuttle Diplomatie" voranzubringen. Gemeint sind gegenseitige Besuche der Regierungsspitzen. Mit Präsident Yoon Suk Yeol hatte er sich darauf bei Gesprächen in Tokio im März geeinigt.Zuletzt hatte im Februar 2018 der damalige Ministerpräsident Shinzo Abe Südkorea besucht. Er war damals zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in PyeongChang gekommen.Im Rahmen der "Shuttle Diplomatie" wäre es die erste Visite seit Oktober 2011. Damals war Yoshihiko Noda für ein Spitzengespräch mit Lee Myung-bak nach Seoul gereist.