Indopazifisches Kommando der USA: Atomar bewaffnetes U-Boot besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Die USA wollen bald ein atomar bewaffnetes U-Boot nach Südkorea schicken.Damit wollen sie im Einklang mit der kürzlich verabschiedeten Washingtoner Erklärung ihre Entschlossenheit für die erweiterte Abschreckung für Südkorea hervorheben.Das Indopazifische Kommando hob die Erklärung in einem Beitrag am 27. April hervor und kündigte eine stärkere Sichtbarkeit strategischer Waffen in der Region an. Dazu zähle auch der bevorstehende Besuch eines atomar bewaffneten U-Boots in Südkorea.Von südkoreanischer Seite hatte es zuvor geheißen, dass die US-Streitkräfte noch nicht bestätigt hätten, ob das U-Boot bei seinem Besuch in Südkorea atomar bewaffnet sein würde.Präsident Yoon Suk Yeol und sein amerikanischer Amtskollege Joe Biden hatten bei ihrem Spitzentreffen in der Vorwoche die Washingtoner Erklärung verkündet. Demnach wollen die USA die Abschreckung verstärken und strategische Waffensysteme stärker ins Blickfeld rücken.