US-Beamter bestätigt Dreiergipfel zwischen Südkorea, USA und Japan am Rande des G7-Gipfels

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat bestätigt, dass ein Dreigipfel zwischen Südkorea, den USA und Japan am Rande des G7-Gipfels im Mai in Japan stattfinden wird.Ein hochrangiger US-Regierungsbeamter teilte am Montag (Ortszeit) in einer telefonischen Pressekonferenz mit, dass Präsident Joe Biden zur Teilnahme am G7-Gipfel nach Japan reisen werde. Während seines dortigen Aufenthalts werde er ein bilaterales Treffen mit Premierminister Fumio Kishida und ein trilaterales Gipfeltreffen mit Kishida und Präsident Yoon Suk Yeol abhalten.Dies ist die erste offizielle Bestätigung des trilateralen Treffens, obwohl japanische Medien zuvor berichtet hatten, dass sich die drei Länder über die Abhaltung eines Dreier-Gipfels berieten.Der G7-Gipfel findet vom 19. bis 21. Mai in Hiroshima statt. Yoon wurde von Kishida dazu eingeladen.Das trilaterale Gipfeltreffen wird sechs Monate nach dem letzten Treffen am Rande der Gipfel im Zusammenhang mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN im vergangenen November im kambodschanischen Phnom Penh erfolgen.