Warenhandel zwischen Südkorea und Türkei steigt seit FHA-Inkrafttreten um 74,4 Prozent

Photo : Getty Images Bank

Der Handel zwischen Südkorea und der Türkei hat anlässlich der Unterzeichnung des bilateralen Freihandelsabkommens in den letzten zehn Jahren ein rapides Wachstum verzeichnet.Das geht aus einem Bericht des Instituts für Internationalen Handel des Koreanischen Verbandes für Internationalen Handel (KITA) hervor.Laut dem Bericht wuchs der Warenhandel zwischen beiden Ländern in zehn Jahren nach dem FHA-Inkrafttreten im Mai 2013 um 74,4 Prozent, und zwar von 5,22 Milliarden Dollar im Jahr 2012 auf 9,11 Milliarden Dollar im Jahr 2022.Im selben Zeitraum legten die südkoreanischen Ausfuhren in die Türkei um 69,7 Prozent auf 7,72 Milliarden Dollar zu. Die Einfuhren aus der Türkei stiegen um 106,7 Prozent auf 1,39 Milliarden Dollar.Südkorea betrachte die übermäßigen Importbeschränkungen der Türkei als anstehende bilaterale Handelsangelegenheit, die Türkei achte auf eine Verbesserung ihres chronischen Handelsdefizits gegenüber Südkorea, so der Bericht.