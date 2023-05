Früherer Chef der Minjoo-Partei erscheint freiwillig zu Befragung vor Staatsanwaltschaft und wird weggeschickt

Photo : YONHAP News

Der frühere Chef der Minjoo-Partei Koreas, Song Young-gil, hat sich am Dienstag freiwillig zu einer Befragung bei der Staatsanwaltschaft gemeldet.Anlass sind Bestechungsvorwürfe im Zusammenhang mit seiner Wahl zum Parteichef auf dem Parteitag 2021.Nach der Ankunft bei der Staatsanwaltschaft Seoul Zentral um kurz vor 10 Uhr sei er jedoch wieder weggeschickt worden, da es keine formelle Vorladung gegeben habe, sagte Song gegenüber Reportern.Die Staatsanwaltschaft habe in der letzten Woche nach seiner Rückkehr aus Frankreich Menschen in seinem Umfeld belästigt. Die Staatsanwälte sollten stattdessen ihn festnehmen lassen.Song entschuldigte sich erneut für die Vorwürfe und sagte, dass er als Sieger der Parteiwahl 2021 alle Verantwortung auf seine Schultern nehmen wolle.Die Staatsanwälte gehen davon aus, dass die Abgeordneten Youn Kwan-suk und Lee Sung-man sowie der frühere Generalsekretär Lee Jung-geun und Kang Rae-gu, Leiter des Wirtschaftsprüfungsinstituts Institute of Internal Auditors Korea, gemeinsame Sache gemacht hätten, um insgesamt 94 Millionen Won oder 70.000 Dollar an Parteimitglieder zu verteilen. Auf diese Weise sollte Songs Wahlsieg sichergestellt werden.Darüber hinaus hegen die Ermittler den Verdacht, dass Song selbst in dem Vorgang eine aktive Rolle gespielt habe. Den Verdacht nährten Tonaufnahmen, die der frühere Generalsekretär der Partei aufbewahrt hatte.