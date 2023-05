Mehrheit der Koreaner plant zum Elterntag Geldgeschenk für Eltern

Photo : Getty Images Bank

Sechs von zehn Menschen in Südkorea planen, zum bevorstehenden Elterntag ihren Eltern Taschengeld in Form von Bargeld oder Geschenkgutscheinen zu schenken.Nach Angaben der Firma Lotte Members am Dienstag gaben in einer Umfrage 62,2 Prozent der Befragten die entsprechende Antwort. Befragt wurden 1.000 Menschen im Alter von 20 bis 69 Jahren.10,2 Prozent erwägen sogenanntes Health Functional Food, Nutrazeutika, als Geschenk zum Elterntag am 8. Mai, 6,5 Prozent Kleidungsstücke und Modeaccessoires.Das durchschnittliche Budget für Elterntagsgeschenke beträgt der Umfrage zufolge 336.000 Won (250 Dollar). Das ist mehr als doppelt so hoch wie das für den Kindertag von 124.800 Won (93 Dollar).Laut der Analyse der Transaktionsdaten der Einzelhandelsgeschäfte von Lotte durch Lotte Members im vergangenen Jahr waren Massagesessel und medizinische Geräte die beliebtesten Geschenke zum Elterntag.Die Umfrage wurde vom 12. bis 16. April auf der Rechercheplattform von Lotte Members, Lime, durchgeführt. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.