Yoon: Korea-US-Bündnis wird auf Industrie, Wissenschaft und Kultur ausgeweitet

Photo : YONHAP News

Das südkoreanisch-US-amerikanische Bündnis hat laut Präsident Yoon Suk Yeol auf dem Grundstein der Werteallianz fünf Säulen, Sicherheits-, Industrie-, Wissenschafts- und Technologie-, Kultur- und Informationsallianzen, errichtet.So beschrieb Yoon heute das Ergebnis seines Staatsbesuchs in den USA in der vergangenen Woche.Die Kooperation in diesen fünf Bereichen werde erweitert und für Synergieeffekte sorgen, damit werde eine Korea-USA-Allianz in Aktion, die der Zukunft entgegenschreite, verwirklicht, sagte er auf der Kabinettssitzung im Büro des Präsidenten in Seoul.Der Staatsbesuch in den USA sei eine Gelegenheit gewesen, das 70. Jubiläum des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA zu begehen, sich an die Geschichte der Allianz zu erinnern und eine Blaupause für deren Zukunft zu präsentieren, sagte Yoon weiter.