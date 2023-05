Internationales Medien: US-Aegis-Zerstörer USS John Finn war im April in südkoreanischen Hafen eingelaufen

Wie erst jetzt bekannt wurde, war die USS John Finn, ein Aegis-Zerstörer der Siebten Flotte der US-Marine, im April in einen südkoreanischen Hafen eingelaufen.



Der US-Sender Radio Free Asia berichtete am Montag, dass die USS John Finn um den 21. April auf dem Marinestützpunkt in Pyeongtaek in der Provinz Gyeonggi eingetroffen sei. Dabei wurde Lee Il-woo, Generalsekretär der Bürgergruppe Korea Defense, zitiert.



Lee spekulierte, dass die Entsendung des Zerstörers zur koreanischen Halbinsel mit dem von Nordkorea angekündigten Start eines Aufklärungssatelliten zusammenhängen kann.



Ein Militärbeamter bestätigte, dass die USS John Finn Ende letzten Monats in den Hafen von Pyeongtaek eingelaufen sei. Das Schiff habe Südkorea bereits wieder verlassen. Zum Zweck des Einlaufens sei nichts bestätigt worden, fügte er hinzu.



Die USS John Finn ist ein Lenkraketenzerstörer der Arleigh-Burke-Klasse mit einer Verdrängung von 9.200 Tonnen. Der Zerstörer absolvierte im Jahr 2020 erfolgreich einen Test, bei dem mit einer neuartigen Abfangrakete eine simulierte Interkontinentalrakete abgeschossen wurde.