Yoon spricht von Wandel im Bündnis zwischen Südkorea und USA

Präsident Yoon Suk Yeol hat heute auf der Kabinettssitzung über das Ergebnis seines Besuchs in den USA in der vergangenen Woche unterrichtet.Yoon sagte, die USA hätten nach dem Koreakrieg Südkorea sehr dabei geholfen, den Wohlstand von heute zu erreichen. Er habe während seines Besuchs im Namen der Bürger gegenüber den USA Dankbarkeit geäußert.Als wichtigste Errungenschaft seines Besuchs nannte Yoon die Washingtoner Erklärung, die Maßnahmen zur Stärkung der erweiterten Abschreckung enthält. Das Bündnis zwischen Südkorea und den USA habe sich zu einer Beziehung auf nuklearer Grundlage entwickelt.Er wolle keinen Scheinfrieden, der auf dem guten Willen der anderen Seite beruhe, sondern durch den Frieden mittels überwältigender Kraft eine solide Sicherheit aufbauen, die es den künftigen Generationen ermögliche, ihre Träume in aller Ruhe zu verfolgen, sagte Yoon.Er betonte darüber hinaus, dass in der südkoreanisch-amerikanischen Allianz ein neuer Wandel eingetreten sei, und dass der Bereich des Bündnisses von Sicherheit und Industrie auf Wissenschaft und Technologie, Kultur sowie Informationen ausgeweitet worden sei.Yoon sagte weiter, dass beide Länder im Wirtschaftsbereich ihre Zusammenarbeit nicht nur bei Halbleitern und Batterien, sondern auch auf neuen Gebieten, darunter kleine Atomreaktoren, verstärken würden.Er ging davon aus, dass die Investitionen US-amerikanischer Unternehmen in Südkorea zunehmen würden, insbesondere in der Hightech- und Kulturindustrie.Yoon forderte die Kabinettsmitglieder auf, Folgemaßnahmen zu treffen, damit die Ausweitung des Bündnisses für junge Menschen spürbar sein wird.