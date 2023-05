Seoul und Tokio wollen dieses Jahr in Japan Finanzministertreffen abhalten

Photo : YONHAP News

Südkorea und Japan haben sich geeinigt, zum gegebenen Zeitpunkt in diesem Jahr in Japan ein Treffen ihrer Finanzminister abzuhalten.Zu der entsprechenden Einigung gelangten Finanzminister Choo Kyung-ho und sein japanischer Amtskollege Shunichi Suzuki bei einem Gespräch am Dienstag in Songdo, Incheon.Um das Finanzministertreffen vorzubereiten, wird Japan Anfang Juni einen Finanzbeamten im Vizeministerrang nach Südkorea entsenden.Beide Seiten teilten auch die Ansicht, dass die bilaterale Kooperation in verschiedenen internationalen und regionalen Angelegenheiten von Bedeutung sei und diese vorangebracht werden müsse. Sie vereinbarten, auch bei multilateralen Diskussionen, darunter solchen im Rahmen der G20 und des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN plus Drei (Südkorea, China und Japan) zusammenzuarbeiten.