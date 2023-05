Japanischer Ministerpräsident Kishida besucht am 7. und 8. Mai Südkorea

Photo : YONHAP News

Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida wird am 7. und 8. Mai Südkorea besuchen.Das teilte das südkoreanische Präsidialamt am Dienstag mit.Kishida komme demnach am Sonntag und Montag auf Einladung von Präsident Yoon Suk Yeol zu einem Arbeitsbesuch nach Südkorea, hieß es in einer Pressemitteilung.Yoon hatte im März Tokio besucht und mit Kishida ein Spitzengespräch geführt. Damals hatte er ihn zu einem Seoul-Besuch eingeladen.Wie das Präsidialamt mitteilte, werde damit die sogenannte, seit Oktober 2011 unterbrochene, "Shuttle-Diplomatie" auf Spitzenebene wiederhergestellt.Kishida wird voraussichtlich von seiner Frau Yuko Kishida begleitet.Zuvor hatte Kishida bestätigt, dass Abstimmungen über seinen Südkorea-Besuch am 7. und 8. Mai liefen.Beide werden voraussichtlich auch am Rande des G-7-Gipfels vom 19. bis 21. Mai im japanischen Hiroshima zusammenkommen.