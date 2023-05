Börse in Seoul kann zulegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag zulegen können.Der Hauptindex Kospi rückte um 0,91 Prozent auf 2.524,39 Zähler vor.Die US-Regierung und der private Sektor in den USA unternähmen Anstrengungen, um die Auswirkungen der Bankenkrise abzufedern, es sei angemessen zu sagen, dass dies in positiver Weise funktioniere, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.In den USA wird die Notenbank Fed am Mittwoch den Leitzins voraussichtlich um weitere 0,25 Prozentpunkte anheben.