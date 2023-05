Präsident Yoon kritisiert China wegen Nichteinhaltung von Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat auf eine vollständige Nichteinhaltung der UNO-Sanktionen gegen Nordkorea durch China hingewiesen.Südkorea habe daher keine andere Wahl, als sich auf die erweiterte Abschreckung durch die USA zu verlassen.Das sagte Yoon am Dienstag bei einem Treffen inklusive Mittagessen mit Reportern am Sitz des Präsidialamtes in Seoul. Das Staatsoberhaupt war dabei auf die negative Reaktion Pekings zur hochgestuften Südkorea-USA-Allianz mittels der Washingtoner Erklärung eingegangen.Wenn China die Entwicklung der Allianz zu einer nuklear basierten Allianz kritisieren wolle und ablehne, sollte es etwas gegen die nukleare Bedrohung durch Nordkorea unternehmen. Wenigstens müsse China internationale Gesetze betreffend die Resolutionen des Weltsicherheitsrats gegen Nordkorea befolgen.Solange China sich gegenüber Südkorea nicht feindselig verhalte, könnten beide Seiten wirtschaftliche Probleme lösen, sollte es eine gegenseitige Respektierung von Verträgen geben, sagte Yoon bei dem Treffen mit Reportern weiter.China hatte sich gegen die letzte Woche beim Gipfel zwischen Präsident Yoon und seinem US-Amtskollegen Joe Biden angenommene Washingtoner Erklärung ausgesprochen. In der Erklärung wird die Entschlossenheit der USA für eine erweiterte Abschreckung für Südkorea gegen nukleare Drohungen aus Nordkorea hervorgehoben.