Arbeitgeber und -nehmer offenbaren bei Mindestlohndebatte Differenzen

Photo : YONHAP News

Vertreter der Arbeitgeber und der öffentlichen Interessen haben am Dienstag zum Beginn der diesjährigen Mindestlohndebatte Differenzen offenbart.Die Vertreter der Arbeitnehmerseite hatten zum Auftakt der Sitzung eine Entschuldigung vom Vorsitzenden Park Joon-shik gefordert, weil er für April angesetzte Diskussionen der Kommission für Beratungen über den nächstjährigen Mindestlohn behindert habe.Auch ein Rücktritt des Kommissionsmitglieds Kwon Soon-won, Professor an der Sookmyung Frauen-Universität, wurde gefordert.Jedoch verweigerte Park eine Entschuldigung, Kwon lehnte einen Rücktritt ab.Park sagte in seiner Eröffnungsansprache, dass ein vernünftiger und gesellschaftlich akzeptierter Mindestlohn festgelegt werden müsse.Ryu Gi-seop, Generalsekretär des Gewerkschaftsdachverbandes Federation of Korean Trade Unions (FKTU), erinnerte die Vertreter der öffentlichen Interessen an ihre wichtige und vermittelnde Rolle. Sie sollten sich fair und objektiv verhalten.Die Vertreter der Arbeitnehmerseite werfen Kwon vor, gegen die Arbeitnehmer und regierungsfreundlich zu sein. Der Professor kritisierte, dass sein Rücktritt gefordert werde, weil er unterschiedliche Ansichten vertrete.30 Minuten nach dem Beginn wurden die Beratungen als nicht-öffentliche Sitzung fortgeführt.Großes Interesse im Zusammenhang mit der diesjährigen Mindestlohndebatte richtet sich darauf, ob der Mindestlohn erstmals die Marke von 10.000 Won oder 7,50 Dollar übersteigen wird.