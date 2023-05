Eishockey-WM der Herren: Südkorea feiert ersten Sieg

Photo : YONHAP News

Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2023 hat Südkorea einen klaren Sieg gegen Rumänien errungen.Damit darf Südkorea sich Hoffnung auf den Verbleib in Division I Gruppe A machen.Bei der WM in Division I Gruppe A (zweite Liga) im britischen Nottingham setzte sich Südkorea am Dienstag (Ortszeit) mit 5:2 gegen Rumänien durch.Mit dem Sieg nach zwei Niederlagen hat Südkorea drei Punkte und ist Vierter unter sechs Teilnehmern.Der Sieger des Turniers steigt in die Top-Division (erste Liga) auf, während der Tabellenletzte in die Division I Gruppe B (dritte Liga) absteigt.Südkorea gelang im Jahr 2017 ein einziges Mal der Aufstieg in die Top-Division.Südkorea tritt am Mittwoch gegen Polen an und am Freitag gegen Litauen.