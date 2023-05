Außenminister Park besucht Malaysia

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat in Malaysia die Bereitschaft Südkoreas bekundet, ein gegenseitiges und umfassendes Kooperationsnetzwerk mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN, einschließlich Malaysias, aufzubauen.Die entsprechende Äußerung machte Park, als er am Dienstag in der malaysischen Verwaltungshauptstadt Putrajaya Premierminister Anwar bin Ibrahim einen Höflichkeitsbesuch abstattete. Beide Länder hätten in den letzten 60 Jahren solide Kooperationsbeziehungen in verschiedenen Bereichen entwickelt, sagte Park.Mit Verweis auf die Fähigkeiten von Busan zur Austragung der Expo 2030 und die volle Unterstützung der südkoreanischen Regierung bat Park Malaysia, zu erwägen, die südkoreanische Stadt zu unterstützen.Park kam anschließend mit seinem Amtskollegen Zambry bin Abdul Kadir zu einem Gespräch zusammen.Park reiste am Montag anlässlich des 40. Jubiläums der „Look East Policy“ Malaysias in das südostasiatische Land. Bei der Politik geht es um eine Initiative des ehemaligen Premierministers Mahathir bin Mohamad in den 1980er Jahren, um von den Beispielen der Wirtschaftspolitik Südkoreas und Japans zu lernen.