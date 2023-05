Yoon informiert Führung der Regierungspartei über Ergebnisse seines USA-Besuchs

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Führung der Regierungspartei eingeladen und die Ergebnisse seines jüngsten USA-Besuchs erläutert.Yoon lud am Dienstag die Führung der Partei Macht des Volks (PPP), darunter den Vorsitzenden Kim Gi-hyeon und Fraktionschef Yun Jae-ok, zu einem Abendessen am Präsidentensitz im Seouler Bezirk Yongsan ein.Unmittelbar nach dem Treffen, das zweieinhalb Stunden dauerte, informierte Fraktionssprecher Jang Dong-hyuk am Sitz der Nationalversammlung die Presse über das Treffen.Wie verlautete, habe Yoon dabei über seine Gedanken nach einem Jahr im Amt gesprochen. Auch seien die Ergebnisse seines Staatsbesuchs in den USA und der geplante Besuch des japanischen Premierministers Fumio Kishida in Südkorea zur Sprache gebracht worden.Laut Berichten wurde über anstehende Angelegenheiten wie ein eventuelles Treffen mit dem Chef der oppositionellen Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, das umstrittene Krankenpflegegesetz oder die jüngste Selbstverbrennung eines Bauarbeiters kein Wort verloren.