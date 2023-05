Bericht: Drei von zehn Grund- und Mittelschülern litten während Pandemie unter Ängsten und Depressionen

Photo : YONHAP News

Drei von zehn Grund- und Mittelschülern in Südkorea haben laut einem Bericht während der Corona-Pandemie unter Ängsten, Depressionen und Stress gelitten.Über die Hälfte solcher Schüler habe jedoch nicht um Hilfe gebeten.Das ergab eine Umfrage, für die zwischen dem 20. Juni und 22. Juli letzten Jahres 9.607 Grundschüler und 13.856 Mittelschüler befragt wurden. Auch 2.869 Lehrkräfte und Mitarbeiter an Grund- und Mittelschulen wurden befragt.Den in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Koreanischen Instituts für Bildungsentwicklung (KEDI) genannten Umfrageergebnissen zufolge bejahten 29 Prozent der befragten Schüler (6.750 Personen) die Frage, ob sie sich während der Corona-Pandemie deprimiert, ängstlich und gestresst gefühlt hätten.57 Prozent der betroffenen Schüler (3.867 Personen) sagten jedoch, dass sie ihr Umfeld nicht um Hilfe gebeten hätten.95,1 Prozent der befragten Lehrer sagten, dass die Zahl der Schüler mit Konzentrationsschwierigkeiten steige. 91,4 Prozent sähen eine Zunahme von Fällen, in denen Schülerinnen und Schüler ihre Impulse und Emotionen nicht unter Kontrolle haben, 91 Prozent eine Zunahme von Fällen fehlender Lernbereitschaft.Laut der Analyse haben insbesondere Kinder und Jugendliche Schwierigkeiten damit, Beziehungen zu anderen aufzubauen, weil sie während der Pandemie Kontaktabbrüche erlebt haben.