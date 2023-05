Seoul weist angesichts Tokios Protests gegen Dokdo-Besuch dessen Ansprüche zurück

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat angesichts des Protests Tokios gegen den Dokdo-Besuch eines Abgeordneten erklärt, dass sie ungerechtfertigte Ansprüche der japanischen Seite auf diplomatischem Wege zurückgewiesen habe.Das sagte ein Beamter des Außenministeriums am Mittwoch angesichts der Frage, ob Japan über einen diplomatischen Kanal gegen den Besuch des Abgeordneten der Minjoo-Partei Koreas Jeon Yong-gi auf Dokdo protestiert habe.Der Ministeriale bekräftigte die Position der Regierung, dass Dokdo historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig Südkoreas eigenes Territorium sei, und dass Ansprüche der japanischen Seite auf südkoreanisches Hoheitsgebiet nicht zu akzeptieren seien.Jeon hatte am Dienstag in sozialen Medien ein Foto von seinem Besuch auf Dokdo veröffentlicht.Der Nachrichtenagentur Kyodo zufolge hatten das japanische Außenministerium bei der südkoreanischen Botschaft in Tokio und die japanische Botschaft in Seoul beim südkoreanischen Außenministerium Protest gegen den Besuch erhoben und gefordert, eine Wiederholung ähnlicher Fälle zu verhindern.