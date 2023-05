Marktanteil koreanischer Hersteller von Elektroauto-Batterien im Auftaktquartal auf 24,7 Prozent gesunken

Photo : YONHAP News

Der Anteil von drei koreanischen Herstellern auf dem Weltmarkt für Elektroauto-Batterien ist im Auftaktquartal dieses Jahres gesunken.Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens SNE Research am Mittwoch lag der gesamte Batterieverbrauch der weltweit registrierten Elektroautos von Januar bis März bei 133 Gigawattstunden. Das entspreche einem Wachstum von 38,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Spitzenreiter blieb der chinesische Hersteller CATL mit einem Anteil von 35 Prozent.Auf Platz zwei landete das chinesische Unternehmen BYD mit 16,2 Prozent Anteil.Die südkoreanischen Hersteller konnten zwar ihren Wachstumskurs fortsetzen, ihr Marktanteil schrumpfte jedoch.Der Marktanteil von LG Energy Solution ging gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte auf 14,5 Prozent zurück. Die Firma wurde von Platz zwei auf Platz drei verdrängt.SK On belegte den fünften Platz, sein Marktanteil fiel um 1,7 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent.Samung SDI an sechster Stelle konnte demgegenüber seinen Anteil um 0,5 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent verbessern.Der Marktanteil der drei koreanischen Hersteller sank von 26 Prozent um 1,3 Prozentpunkte auf 24,7 Prozent.