Stadt Seoul kündigt Projekt für Kinderglück an

Photo : KBS News

Die Stadtverwaltung Seoul hat zum Kindertag am 5. Mai ein Projekt für das Kinderglück vorgestellt, das für die Kinder der Generation Alpha gedacht ist.Der Generation Alpha werden Kinder zugeordnet, die ab 2010 geboren wurden. In Seoul gibt es etwa 420.000 Grundschüler der Generation Alpha.Das neue Projekt besteht aus etwa 20 Teilprojekten in fünf Bereichen, darunter Beteiligung und Respekt, Träume und Zukunft sowie Sicherheit und Betreuung. Hierfür will die Stadtverwaltung bis 2026 414,6 Milliarden Won (rund 310 Millionen Dollar) einsetzen.Ziel ist es, eine Kultur zu schaffen, in der die Kinder respektiert werden, auch sollen den Kindern sichere Spielräume und ein sicheres Betreuungsumfeld geboten werden.Als Hintergrund für das Projekt nannte die Stadtregierung die stark gesunkene Spielzeit der Generation Alpha und den niedrigsten Glücksindex für Kinder in Südkorea unter den Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).Vor der Umsetzung des Projekts verkündete die Stadtverwaltung heute die „Bill of Rights der Kinder Seouls“, um ihren Willen für die Projektumsetzung zu zeigen.