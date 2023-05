Teil des früheren US-Stützpunktes in Seoul öffnet als Kinderpark

Photo : YONHAP News

Ein Teil des früheren japanischen und des amerikanischen Stützpunktes im Zentrum Seouls wird nach 120 Jahren unter dem Namen „Yongsan Garten der Kinder“ als ein Kinderpark eröffnet.Das Präsidialamt plant anlässlich des ersten Jubiläums des Amtsantritts von Präsident Yoon Seok Yul verschiedene Feierlichkeiten.Auf dem Gelände waren ab 1904 japanische Truppen und nach ihrem Abzug amerikanische Truppen stationiert, bis es letztes Jahr an Südkorea zurückgegeben wurde.Das Präsidialamt gab in einer Pressemitteilung am Dienstag bekannt, dass ein 300.000 Quadratmeter großer Teil vor dem Sitz des Präsidialamtes als „Yongsan Garten der Kinder“ gestaltet worden sei. Das rund drei Millionen Quadratmeter große zurückgegebene Gelände der US-Militärbasis wird stufenweise zum Yongsan Park umgestaltet.Präsident Yoon besuchte den Garten vor der Eröffnung und äußerte seinen Wunsch, dass der Garten als Raum für die Bürger und vor allem für die Kinder dienen wird. Auf dem Rasen sei auch ein Brunnengarten für Kinder geplant, sagte Yoon.Der Yongsan Garten der Kinder besteht aus dem ehemaligen Generalsquartier, einer Rasenfläche, einem Aussichtshügel und dem östlichen Sportfeld.Die Regierung habe unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Geländes eine Umweltüberwachung durchgeführt und bestätigt, dass es keine Probleme mit der Nutzung des Gartens gebe, teilte das Präsidialamt mit.Das Amt bekundete außerdem die Absicht, mehr Kontaktpunkte für die Kommunikation mit den Bürgern zu schaffen.Der Garten öffnet von Dienstag bis Sonntag. Der Besuch muss vorab auf der Website reserviert werden.