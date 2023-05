Regierung will wirtschaftliche Sanktionen bei Lohnrückständen verschärfen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die wirtschaftlichen Sanktionen gegen Arbeitgeber verschärfen, die gewohnheitsmäßig die Lohnzahlung verzögern.Das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit beschloss, von einem gewohnheitsmäßigen Zahlungsverzug auszugehen, sollte ein Arbeitgeber innerhalb eines Jahres mehr als drei Monatslöhne pro Arbeitnehmer oder insgesamt mehr als 30 Millionen Won (22.400 Dollar) in mindestens fünf Fällen nicht gezahlt haben.Unter Anwendung dieses Kriteriums könnten die Inhaber von 7.600 Betrieben, die 60 Prozent der nicht gezahlten Löhne ausmachen, mit den Sanktionen belegt werden, erläuterte das Ministerium.Für Arbeitgeber, die gewohnheitsmäßig die Lohnzahlung hinauszögern, wird die Beteiligung an vom Staat und lokalen Verwaltungen finanzierten Projekten eingeschränkt. Sie müssen bei Ausschreibungen für öffentliche Projekte mit Nachteilen rechnen.Zudem werden sie bei der Aufnahme von Krediten oder der Berechnung von Zinssätzen benachteiligt, weil die entsprechenden Informationen an für Kreditinformationen zuständige Institutionen weitergegeben werden.Der Minister für Beschäftigung und Arbeit, Lee Jung-sik, sagte, die Liste der Unternehmer, die wegen zwei oder mehr Zahlungsrückständen verurteilt worden seien oder einen hohen Betrag nicht gezahlt hätten, werde zwar veröffentlicht und Kreditsanktionen würden verhängt. Jedoch sei die Wirksamkeit der Maßnahme begrenzt, weil die Zahl der betroffenen Personen gering sei.Die Regierung will zugleich den Umfang von Darlehen erweitern, damit Arbeitgeber freiwillig die überfällige Lohnzahlung nachholen können.Letztes Jahr erreichte das Gesamtvolumen der Lohnrückstände 1,3 Billionen Won (970 Millionen Dollar), davon waren etwa 240.000 Arbeitnehmer betroffen.Bei 80 Prozent der gesamten Rückstände handelte es sich um Fälle, in denen mindestens zweimal ein Zahlungsverzug erfolgte.