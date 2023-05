Yoon bekundet Südkoreas Bereitschaft zu Entwicklungsbeitrag im Indopazifik

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Bereitschaft der südkoreanischen Regierung bekundet, zur Wirtschafts- und Entwicklungskooperation im indopazifischen Raum aktiv beizutragen.Die Regierung wolle dies auf der Grundlage von drei Kooperationsprinzipien, Inklusion, Vertrauen und Gegenseitigkeit, tun, sagte Yoon am Mittwoch in seiner Gratulationsrede bei der Eröffnungsfeier der 56. Jahrestagung der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) im Kongresszentrum Songdo Convensia in Incheon.Als wichtiger Partner, der in neuen Industrien wie Halbleiter, Sekundärbatterien und Biotechnologie über weltweit erste Produktionstechnologien und Fertigungskapazitäten verfüge, wolle sich Südkorea aktiv am Aufbau kooperativer Lieferketten mit asiatischen Ländern beteiligen, hieß es.Yoon betonte auch den Willen Südkoreas, seine Erfahrungen mit dem Wirtschaftswachstum mit den Mitgliedsländern in der Region zu teilen und in Bereichen wie Klimawandel und digitale Kluft eine aktive, beitragende Diplomatie zu betreiben.Yoon sagte auch, dass die Segmentierung der globalen Lieferketten infolge geopolitischer Konflikte, des Kriegs in der Ukraine und der Verbreitung des Protektionismus zu einer neuen Herausforderung werde.Die Überwindung der digitalen Kluft und die Reaktion auf den Klimawandel für das Erreichen der Klimaneutralität stellten neue Herausforderungen dar, die gemeinsam angegangen werden müssten, sagte Yoon und rief zu starker Solidarität und Kooperation zwischen den Ländern auf.Yoon kündigte auch an, durch einen Klimatechnologie-Hub, der gemeinsam mit der ADB in Südkorea eingerichtet werden werde, eine Plattform zu schaffen, auf der der öffentliche und der private Sektor gemeinsam Klimaprobleme angehen würden.Die ADB, deren Gründungsziel der Abbau von Armut in der asiatisch-pazifischen Region ist, hat 68 Mitgliedsländer.An der ersten ADB-Jahrestagung in Präsenz seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie nehmen etwa 5.000 Personen teil, darunter die Finanzminister und Zentralbankgouverneure der ADB-Mitglieder und Delegationen einzelner Länder. Auch sind Vertreter internationaler Organisationen, der Presse, der Wissenschaft, des Finanzsektors sowie von Nichtregierungsorganisationen anwesend.