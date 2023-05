Südkorea und ADB wollen Klimatechnologie-Hub in Seoul gründen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung und die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) wollen nächstes Jahr in Seoul gemeinsam ein Klimatechnologie-Zentrum (K-Hub) einrichten.Finanzminister Choo Kyung-ho und ADB-Präsident Masatsugu Asakawa unterzeichneten heute bei einem Treffen in Songdo, Incheon eine Absichtserklärung hierfür.Der K-Hub wird als Netzwerkstützpunkt im Klimabereich dienen, indem öffentliche und private Klimaexperten aus einzelnen Ländern ausgewählt und miteinander verbunden werden.Das Finanzministerium teilte mit, die Eröffnung des K-Hub, des ersten Büros der ADB in Südkorea, als Gelegenheit nutzen zu wollen, die Kooperation mit der ADB um eine Stufe voranzubringen.Choo versprach auch, in den „e-Asia and Knowledge Partnership Fund“, einen im Jahr 2006 für das Teilen von Wissen im digitalen Bereich eingerichteten, alleinigen Treuhandfonds Südkoreas, in den nächsten sechs Jahren ab diesem Jahr zusätzlich 100 Millionen Dollar einzuzahlen.