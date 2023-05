Pressefreiheitsindex: Südkorea fällt um vier Ränge auf Platz 47 zurück

Photo : Getty Images Bank

Südkorea ist in der Rangliste der Pressefreiheit innerhalb eines Jahres um vier Ränge zurückgefallen.Laut dem von der in Paris ansässigen Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) am Mittwoch veröffentlichten Pressefreiheitsindex 2023 landete Südkorea auf Platz 47 und verschlechterte sich damit zum Vorjahr um vier Plätze.RSF bewertet die Pressefreiheit in 180 Ländern und teilt die Lage in den jeweiligen Ländern in fünf Gruppen ein, „gut“, „zufriedenstellend“, „problematisch“, „schwierig“ und „sehr ernst“.Südkorea wurde der zweithöchsten Bewertungsgruppe, „zufriedenstellend“ zugeordnet. Darin befinden sich auch die USA, Kanada, Australien, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien.Zur Situation in Südkorea äußerte die Organisation die Einschätzung, dass die Tradition und Unternehmensinteressen Journalisten oft daran hinderten, ihre Rolle als Wächter zu erfüllen.Nordkorea rangierte auf Platz 180 und bildete erneut das Schlusslicht. China rutschte um vier Ränge auf Platz 179 ab, an 178. Stelle liegt Vietnam.Spitzenreiter bleibt das siebte Jahr in Folge Norwegen, gefolgt von Irland und Dänemark.